Rocchi: «Con il VAR abbiamo ridotto almeno l’86 per cento degli errori». Le parole del designatore arbitrale

Nel corso della conferenza stampa di fine stagione, Gianluca Rocchi ha analizzato l’impatto del VAR sulle decisioni degli arbitri. Ecco le parole del designatore degli arbitri di Serie A e Serie B:

«Abbiamo ridotto almeno l’86 per cento degli errori che ci sarebbero stati senza la tecnologia. Arrivare al cento per cento sarebbe bello, ovvio, ma non credo ci si possa riuscire»