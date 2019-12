Rivera: «La squadra non è così drammatica, ma il Milan merita di più»

Gianni Rivera ha parlato a Radio Anch’io Sport dell’attuale situazione del Milan dopo la sconfitta contro l’Atalanta

Gianni Rivera, ex grande giocatore del Milan e Pallone d’Oro nel 1969, ha parlato del delicato momento dei rossoneri a Radio Anch’io Sport. Ecco le sue parole:

«C’è qualcosa che va corretto, che va valutato con grande attenzione. La squadra ha buoni valori, abbastanza per un’altra posizione di classifica, e il risultato di ieri è un po’ esagerato. C’è qualcosa da correggere ma se non sei dentro, non puoi sapere cosa. La squadra non è così drammatica come valori ma forse la situazione ambientale è un po’ strana ed è un peccato, il Milan merita di più».