Risultati Serie A, l’Atalanta cade contro il Cagliari: Gudmundsson regala i tre punti al Genoa. Come cambia la classifica

Risultati Serie A, l’Atalanta cade contro il Cagliari: Gudmundsson regala i tre punti al Genoa. I tabellini e i risultati del match

L’Atalanta cade sul campo del Cagliari per 2-1: decisive le reti di Viola e Augello. Stesso risultato anche in Verona Genoa ma a favore del Grifone. Ecco come cambia la classifica di Serie A per il Milan dopo i match delle 18:00.

Inter 79 (30)

Milan 68 (31)

Juventus 59 (30)

Bologna 58 (31)

Roma 55 (31)

Atalanta 50 (30)

Napoli 48 (31)

Lazio 46 (31)

Torino 44 (31)

Fiorentina 43 (29)

Monza 42 (31)

Genoa 38 (31)

Cagliari 30 (31)

Lecce 29 (31)

Udinese 28 (30)

Empoli 28 (31)

Hellas 27 (31)

Frosinone 26 (31)

Sassuolo 25 (31)

Salernitana 15 (31)