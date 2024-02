Risultati spareggi Europa League: pari per la Roma col Feyenoord, come sono andate le gare d’andata delle 18.45

Risultati spareggi Europa League: come sono andate le gare d’andata delle 18.45. Ecco i risultati dei quattro match

Sono terminate le quattro gare d’andata valide per Playoff di Europa League in programma alle ore 18:45 e questi sono i risultati in attesa di Milan Rennes:

Pareggio per 1 a 1 fra Feyenoord e Roma, Icardi, invece, ha regalato la vittoria al Galatasaray nel recupero: 3-2 dei turchi contro lo Sparta Praga. Il Marsiglia di Gattuso si fa riprendere nel finale, con lo Shakhtar finisce 2-2. Lo Sporting, infine, passa 3-1 in casa dello Young Boys.