Rinvio Bologna Milan, spunta il disappunto del club rossonero! Retroscena da non credere, ecco come è andata

Rinvio Bologna Milan, spunta il retroscena rispetto allo spostamento della gara: tutto il disappunto del club rossonero

Come riferito da calciomercato.com, sono spuntati importanti retroscena sul rinvio della gara di oggi tra Bologna e Milan.

Da quanto si apprende da fonti vicine al club rossonero il problema è sorto anche perché le tempistiche sono state sbagliate e non hanno permesso una valutazione più profonda su quelle che potevano essere le alternative. Il Milan ha fatto tutto quello che poteva fare, il Bologna si è opposto alla possibilità di giocare in un altro impianto. Ora da via Aldo Rossi la posizione è di semplice attesa per capire quando sarà recuperata la partita in un calendario così fitto di impegni.