Rinnovo Pioli: «Gazidis ne esce indebolito», l’opinione del giornalista

Rinnovo Pioli: secondo quanto affermato da Matteo Marani, con il rinnovo di Stefano Pioli la figura che esce indebolita è quella di Gazidis

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha così commentato la decisione del Milan di rinnovare il contratto di Stefano Pioli annullando la trattativa, in corso da diversi mesi, con Ralf Rangnick:

«Credo che nessuno avrebbe potuto immaginare questo. Da quello che sappiamo è da lunedì che Stefano Pioli stava trattando con il Milan. Ha fatto 23 punti su 27, è primo nella fase post lockdown e se l’è guadagnata sul campo. Pioli ha avuto un’intelligenza speciale nel sapere accompagnare e assecondare la sfida iniziata a gennaio con Ibrahimovic, e assieme allo svedese ha fatto felice tutta la squadra. Da questa vicenda Gazidis ne esce indebolito, non possiamo girarci attorno. E’ chiaro che il Milan è stato per sei mesi su un progetto che poi non è andato avanti e si è bloccato, e quindi sono stati sei mesi persi. Boban, in questa causa, quasi certamente vincerà. E’ giunto il momento che al Milan ci sia chiarezza e che torni ad essere il Milan».