Rinnovo Modric, chance di permanenza in crescita! Champions League decisiva ma… Lo scenario in vista di giugno

Modric

Rinnovo Modric, l’ipotesi di permanenza anche nella prossima stagione è in grande crescita: Champions League decisiva

Il futuro di Luka Modric continua a essere il centro di gravità permanente del centrocampo rossonero. Nonostante i 40 anni compiuti a settembre, il fuoriclasse croato sta vivendo una “seconda giovinezza” sotto la guida di Massimiliano Allegri, tanto da spingere la dirigenza a muoversi con anticipo per blindarlo.

Rinnovo Modric: il piano di Furlani e la clausola 2027

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’orientamento del club di Via Aldo Rossi è ormai tracciato:

  • L’Opzione di Rinnovo: Nel contratto firmato la scorsa estate (scadenza giugno 2026), il Milan dispone di un’opzione per estendere l’accordo fino al 2027. Il club è pronto a far valere questa clausola per trattenere il croato come “faro” tecnico e carismatico del gruppo.
  • La Scelta di Luka: Nonostante la volontà della società, l’ultima parola spetterà esclusivamente a Modric. Il centrocampista scioglierà le riserve nei prossimi mesi, basandosi sulle risposte del proprio fisico e sulle ambizioni della squadra. Se deciderà di continuare la carriera agonistica, il Milan ha la strada spianata per averlo ancora con sé.
  • Obiettivo Mondiale: Un fattore determinante sarà il Mondiale 2026. Modric vuole arrivarci al top e poi decidere al termine della competizione.

La centralità di Modric

Per Allegri, Luka è l’estensione del proprio pensiero in campo. La sua capacità di dettare i ritmi, unita alla leadership silenziosa nello spogliatoio, lo ha reso insostituibile. Insieme a Rabiot e Fofana, Modric compone una mediana che per qualità ed esperienza non ha eguali in Serie A, permettendo al Milan di competere ai massimi livelli nonostante il serrato duello scudetto con l’Inter.

