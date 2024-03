Rinnovo Maignan, folle richiesta del portiere a Furlani: il Milan si gioca la carta Ibrahimovic. ULTIMISSIME

Rinnovo Maignan, folle richiesta del portiere a Furlani per il prolungamento del contratto: il Milan si gioca la carta Ibrahimovic

Come riferito da Tuttosport, il Milan sta lavorando proficuamente per il rinnovo di Mike Maignan, in scadenza di contratto a giugno del 2026.

La richiesta del portiere a Furlani ha però scioccato il Diavolo: l’ex Lille vuole 8 milioni di euro, bonus inclusi, per estendere l’accordo fino al 30 giugno del 2028. I rossoneri vogliono giocarsi la carta Ibrahimovic: lo svedese è pronto a convincere il portiere ad accettare un ingaggio intorno ai 6 milioni di euro più bonus.