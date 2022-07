Rinnovo Leao, il rebus che agita il Milan: spunta il Chelsea che si è informato con gli agenti

La Gazzetta dello Sport presenta il rinnovo di Rafael Leao col Milan come un autentico rebus. Entrambe le parti vogliono il prolungamento che nei piani potrebbe essere fino al 2027 con ingaggio da 6 milioni e clausola ridotta da 150 a 80-100 milioni. Eppure…

Ci sono tre elementi da considerare che possono ostacolare la trattativa: il risarcimento che il giocatore deve allo Sporting Lisbona, il 15% che spetta al Lilla da una futura rivendita, e un nuovo agente che non ha esperienza diretta nel calcio. Tutti fattori che potenzialmente potrebbero rendere più complicata anche un’eventuale cessione. Ad oggi l’unica squadra ad essersi mossa è il Chelsea che ha chiesto informazioni agli agenti di Leao.

In tutto questo, è chiaro che il Milan ha l’esigenza di rinnovare presto, per non rischiare di perdere uno dei suoi migliori giocatori a zero tra due anni. Ma l’ultima parola spetterà al giocatore.