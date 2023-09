Quest’estate Leao ha rinnovato il proprio contratto con il Milan. Tra dettagli spunta un retroscena legato a gol e assist

come rivelato da Matteo Moretto un premio scatta nel momento in cui raggiunge quota 15 tra gol e assist in tutte le competizioni. Ad oggi è a cinque (3+2) in sei partite giocate.