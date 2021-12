Rinnovo Kessié: sensazioni non sono positive, le ultime

In casa Milan tiene banco ancora la questione del rinnovo di Franck Kessié. Le sensazioni non sono positive

In casa Milan tiene banco ancora la questione del rinnovo di Franck Kessié. Secondo il Corriere dello Sport ‘ivoriano avrebbe chiesto 8 milioni netti a stagione per prolungare il contratto in scadenza a giugno, mentre i rossoneri arrivano a 6 all’anno.

Maldini e Massara, dopo aver perso a parametro zero Donnarumma e Calhanoglu, sperano di non dover rinunciare ad un’altra pedina fondamentale come l’ivoriano, ma le difficoltà ci sono e le sensazioni non sono positive.