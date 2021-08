Rinnovo Kessié, ancora fumata grigia: si continua a trattare

Il Milan non vuole perdere Kessié a zero. Differenza tra domanda e offerta non distante. Si può chiudere il rinnovo, ma difficilmente subito

La dirigenza rossonera non guarda solo al mercato in entrata: bisogna infatti trovare l’accordo definitivo per il rinnovo di Franck Kessié. Il contratto del centrocampista scade il 30 giugno 2022 e il Milan vuole fare di tutto per evitare di perderlo a zero, come accaduto con Gianluigi Donnarumma.

Il cartellino dell’ivoriano vale circa 55 milioni e perderlo gratis sarebbe un peccato. La dirigenza rossonera ha alzato l’offerta salariale, che però non soddisfa ancora il calciatore. La richiesta, come riporta Tuttosport, è un ingaggio netto di 7 milioni di euro. Si potrebbe chiudere a 6 milioni netti più 1 milione di bonus facilmente raggiungibile, visti anche i buoni rapporti tra il procuratore del centrocampista e la dirigenza milanista.