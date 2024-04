Rinnovo Jovic, piega inaspettata sul futuro? Emerge un insospettabile scenario: cosa può succedere a giugno

Rinnovo Jovic, potrebbe consumarsi l’addio tra l’attaccante serbo e il Milan a fine stagione: clamoroso scenario all’orizzonte

Un tema caldo del calciomercato Milan delle prossime settimane è quello relativo al rinnovo di contratto di Luka Jovic, attualmente in scadenza a giugno 2024. Al momento sono due gli scenari possibili.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, proprio come Giroud l’ex Fiorentina sembra destinato all’addio a fine stagione non avendo finora ricevuto segnali per il prolungamento. Secondo Tuttosport invece, il Milan avrebbe fatto presente a Jovic l’intenzione di rinnovarlo ma solo con un contratto annuale, quindi fino al 2025 e solo se da qui al termine della stagione il classe ’97 incrementerà il bottino di gol per ora fermo a quota 8 considerate tutte le competizioni.