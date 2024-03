Rinnovo Jovic, spunta l’indiscrezione sul futuro del serbo. A giugno succederà questa cosa

Rinnovo Jovic, spunta l’indiscrezione sul futuro del centravanti serbo ex Fiorentina: a giugno succederà questa cosa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Luka Jovic nel prossimo calciomercato Milan potrebbe clamorosamente cambiare.

I rossoneri avevano pensato al rinnovo del contratto dell’ex Fiorentina, in scadenza il prossimo 30 giugno, ma nelle ultime settimane le riflessioni sono in corso. Le parti a fine campionato potrebbero anche separarsi. Il centravanti classe ’97 ha ora tre mesi di tempo per cambiare le sorti e tenersi stretto il Diavolo.