Rinnovo Insigne: ecco le ultime sull’esterno d’attacco partenopeo

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli resta complicato. Il capitano azzurro gradisce l’Inter, ma occhio al Tottenham

Le trattative tra il Napoli e Lorenzo Insigne non decollano ed ecco allora tornare in auge le voci su un suo possibile arrivo all’Inter la prossima stagione a costo zero. Come riportato dal Corriere delle Mezzogiorno, nella scala delle preferenze del 10 della Nazionale la squadra nerazzurra sarebbe ai primi posti in caso di addio al club partenopeo.

Attenzione, però, anche al Tottenham in Premier League che pure ha mostrato interesse. La pista americana, invece, sarebbe lontana e mai presa in considerazione.