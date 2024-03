Rinnovo Giroud, il francese tentenna e Ibrahimovic lo avvisa: «Vogliamo una risposta entro quella data». Prende corpo una clamorosa ipotesi

Rinnovo Giroud, il francese tentenna sul prolungamento coi rossoneri: Ibrahimovic avvisa l’attaccante. Cosa può succedere

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan continua ad attendere una risposta da Olivier Giroud per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

I rossoneri hanno messo sul piatto un contratto annuale a cifre leggermente più basse di quelle attuali, ovvero 3 milioni di euro invece che 3.5, e, come anticipato da Ibrahimovic allo stesso attaccante, vogliono una risposta entro fine aprile. Il centravanti, non allettato particolarmente dalle proposte arrivate, potrebbe a sorpresa decidere di rinnovare con il Diavolo.