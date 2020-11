Rinnovo Donnarumma, previsto incontro a breve con Raiola

Il rinnovo di Gigio Donnarumma continua a tenere banco in casa Milan. Paolo Maldini proverà il tutto per tutto nei prossimi giorni

Il rinnovo di Gigio Donnarumma continua a tenere banco in casa Milan. Tre anni dopo il caso mediatico che aveva portato allo scontro Raiola e Mirabelli, la vicenda si ripete. Questa volta i rossoneri rischiano seriamente di perdere il ragazzo a parametro zero.

Paolo Maldini proverà il tutto per tutto nei prossimi giorni: infatti è previsto un incontro con Mino Raiola per sistemare la faccenda. La deadline è Natale, ma la dirigenza rossonera non vuole assolutamente arrivare al mercato di gennaio in questa situazione pericolosa.