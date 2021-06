Rinnovo Calabria: nei prossimi giorni possibile meeting tra Milan e agente

Il Milan è al lavoro per trovare l’accordo per il rinnovo di Davide Calabria. Nei prossimi giorni è previsto un meeting tra l’agente…

Gli accordi per il rinnovo di Donnarumma e Calhanoglu non sono stati trovati, con il primo ormai diventato quasi ex rossonero e il secondo ad un passo dall’addio. Tutto il contrario per quanto riguarda Davide Calabria.

Il terzino, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe vicinissimo al rinnovo di contratto. La dirigenza di Via Aldo Rossi, campeggiata da Paolo Maldini e Frederic Massara sarebbe in questi giorni al lavoro per definire l’operazione. Entro al massimo una settimana sarebbe previsto un meeting tra il Milan e l’agente del numero 2 rossonero.