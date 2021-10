Rinnovi Milan: stallo Kessie, novità per Kjaer e Romagoli. Tutte le ultime

Tutte le ultime notizie sui rinnovi del Milan. Come procedono le trattative per Franck Kessie, Alessio Romagnoli e Simon Kjaer

Luca Marchetti e Gianluca Di Marzio hanno fatto il punto sulle trattative per i rinnovi di contratto del Milan. Ecco le parole dei due esperti di mercato a Sky Sport, sulle trattative della dirigenza rossonera con Kjaer, Kessie e Romagnoli.

«Su Kessie c’è una situazione di stallo da parte del Milan, che ha già fatto un’offerta molto importante: le richieste del giocatore sono giudicate altissime da parte del club e al momento non ci sono le condizioni per venirsi in contro. Se Kessie e il procuratore faranno un passo verso il Milan, la società farà di tutto per andargli incontro, se no il giocatore farà un’altra scelta. Su Romagnoli è iniziata una trattativa per il rinnovo, le parti hanno ricominciato a trattare. Per Kjaer la situazione è più facile, l’ingaggio parte da una base più bassa e la volontà da entrambe le parti è la stessa quindi il Milan è più fiducioso»