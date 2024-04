Rinnovi Milan: slittano gli incontri con gli agenti di Maignan, Theo e Calabria. Il motivo

Rinnovi Milan: slittano gli incontri con gli agenti di Maignan, Theo Hernandez e Calabria. Il motivo e gli aggiornamenti

In casa Milan continuano a tenere banco i rinnovi di contratto di tre calciatori della rosa dei rossoneri che vanno in scadenza nel giugno del 2026: si tratta di Maignan, Theo Hernandez e Calabria.

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport per i tre la dirigenza rossonera aveva intenzione di cominciare a trattare già la prossima settimana. Tuttavia il doppio impegno in Europa League contro la Roma ha fatto slittare gli incontri più in avanti.