Riecco Gabbia con il difficile compito di sostituire Kjaer

Gabbia dovrebbe partire titolare domani sera contro la Sampdoria. Il giovane rossonero ritorna fra gli undici di partenza in coppia con Alessio Romagnoli dopo un lungo periodo. In questa stagione Simon Kjaer ha trascinato il gruppo grazie alla propria esperienza.

Il recente infortunio del danese darà maggiori responsabilità a Gabbia, chiamato a non far rimpiangere il centrale titolare. In attesa che la società a gennaio porti un rinforzo nel reparto. Per gli ultimi aggiornamenti di mercato clicca qui.