Calciomercato Milan – Maldini vuole un difensore da far crescere

Maldini a gennaio cercherà di prendere uno fra Kabak e Lovato. I rossoneri hanno estremo bisogno di un difensore

Paolo Maldini a gennaio punta a prendere un giovane difensore da far crescere per rafforzare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli.

L’ex capitano del Milan, ha individuato in Ozan Kabak e Matteo Lovato gli elementi più interessanti. Maldini non vuole svenarsi per prendere qualcuno di più esperto (vedi per esempio Nikola Milenkovic), e preferirebbe un giovanissimo. Infatti, sia Kabak che Lovato, sono nati nel 2000. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.