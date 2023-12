Trevisani si interroga: «Critiche a Pioli? C’è una cosa che faccio fatica a capire»

Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha commentato il momento e le critiche rivolte a Pioli: le sue considerazioni

Ospite a Pressing, Riccardo Trevisani ha dichiarato:

«Non mi riferisco a quelli che su Twitter dicono #PioliOut, Pioli ha ancora lo spogliatoio in mano, la squadra lo segue. A me non torna come sia possibile San Siro non sia dalla sua parte. Il Milan è uscito dal girone per un rigore dato al Psg che è scandaloso».