Ricavi Europa League: il Milan punta a vincere la seconda competizione continentale. Ecco quanto potrebbe incassare

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan vuole fare di tutto per provare a vincere l’Europa League, trofeo che manca alla bacheca del club di via Aldo Rossi.

Ma quanto incasserebbero i rossoneri alzando il trofeo a Dublino il prossimo 22 maggio? La stima parla di 30 milioni di euro, circa la metà di quanto incassato lo scorso anno con l’approdo alle semifinali di Champions League. Cifra comunque da non sottovalutare.