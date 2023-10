Retroscena Piemonte, Romanelli: «Trattativa complicata, vi spiego»

Intervistata da zeroazero.org la procuratrice Claudia Romanelli della P&P Women ha raccontato i retroscena della cessione di Piemonte dal Milan Femminile all’ Everton

Intervistata da zeroazero.org la procuratrice Claudia Romanelli della P&P Women ha parlato di vari temi fra cui i trasferimenti all’estero di alcune sue assistite a partire da Martina Piemonte, volata in Inghilterra per vestire la maglia dell’Everton dicendo addio al Milan femminile:

«L’operazione di Martina è stata un po’ più complessa di altre, per il sistema burocratico Inglese e le richieste di determinate condizioni che si devono rispettare per poter andare a giocare in Super League. Martina ha tutte le caratteristiche sia fisiche che mentali per fare bene. La società crede molto in lei, dopo un primo momento di ambientamento le cose vanno come dovrebbero, lei è molto socievole e ama potersi mettere in discussione per poter dimostrare il suo valore»