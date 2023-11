Retroscena Leao: legame con Dimvula in bilico. Spunta il consiglio di papà Antonio

Retroscena Leao: il portoghese deve ancora decidere se rinnovare la procura con Ted Dimvula. La posizione del padre

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’ultimo periodo per Rafael Leao è stato complicato non solo per le critiche ricevute per le prestazioni in campo con la maglia del Milan ma anche per un aspetto relativo al rapporto con il suo agente.

La procura di Ted Dimvula è infatti in scadenza a febbraio e Rafa deve ancora decidere se rinnovarla o meno. Il padre spinge per il sì ma l’esterno è dubbioso: da qui alcuni scontri con il genitore che ne hanno minato la tranquillità. Il rapporto però resta solidissimo.