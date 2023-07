Retegui saluta il Tigre: «Fortunato a giocare con questi colori»

Mateo Retegui è pronto a trasferirsi al Genoa. L’ex obiettivo di mercato del Milan ha salutato così il Tigre: ecco le sue parole

Al termine dell’ultimo match giocato con il Tigre, l’ex obiettivo del mercato Milan, Mateo Retegui, ci ha tenuto a salutare club e tifosi. Il calciatore sta per trasferirsi al Genoa.

LE PAROLE – «Sono un po’ triste per il momento che stiamo vivendo. Sono ed ero felice, e indosserò la maglia del Tigre per tutta la vita. Mi sono sentito fortunato a giocare con questi colori e questa maglia. E tornerò. Sono felice, sono un tifoso, tutta la mia famiglia lo è. Devo stare calmo in questo momento».