Retegui: «Avevo anche altre opzioni, ecco perché ho svelto il Genoa». Le parole in conferenza dell’italo-argentino

Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Genoa, Mateo Retegui ha parlato anche delle altre offerte ricevute negli scorsi mesi.

RETEGUI – «Avevo altre soluzioni. Le parole dell’allenatore, la posizione del club che mi voleva… Ho preso una decisione per me e per la mia famiglia e nel mio cuore c’era di venire al Genoa. Sono felice di essere qua» ha detto l’ex obiettivo del Milan.