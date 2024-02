Rennes Milan: rossoneri arrivati al Roazhon Park, il gesto di Pioli durante il walk around

Il Milan è arrivato al Roazhon Park, domani la sfida in Europa League contro il Rennes. Il gesto di Pioli durante il walk around

Manca sempre meno al match di Europa League, valido per il ritorno degli spareggi della competizione tra Milan e Rennes. I rossoneri sono arrivati al Roazhon Park.

Come riportato da Sky Sport Stefano Pioli durante il walk around ha riunito la squadra nel cerchio di centrocampo e fatto un discorso di circa un minuto per caricare tutti i singoli interpreti del match di domani.