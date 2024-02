Rennes Milan, Pioli rivoluziona ancora la formazione: chi giocherà in Europa League

Rennes Milan, Pioli rivoluziona ancora la formazione: chi giocherà nel ritorno del playoff di Europa League

Domani sera il Milan andrà in scena sul campo del Rennes per il ritorno dei playoff di Europa League. Pioli, forte del 3-0 maturato nella gara d’andata, potrebbe far rifiatare alcuni giocatori.

In attacco Jovic (che sarà squalificato per i prossimi due match di Serie A) si candida ad una maglia da titolare, insieme a Chukwueze e Okafor. Potrebbero poi partire dal primo minuto Musah e Adli, con Reijnders che prenderebbe il posto di Loftus-Cheek. Possibile chance dal primo per Terracciano. Lo riporta Tuttosport.