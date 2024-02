Rennes Milan, Pioli ha scelto il trio di centrocampo: giocano loro tre. Pronta un’esclusione eccellente

Rennes-Milan, Stefano Pioli ha scelto il trio di centrocampo per la sfida di oggi contro i francesi: esclusione eccellente

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli opterà per dei cambiamenti in mezzo al campo per la sfida di oggi pomeriggio tra Rennes e Milan, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

A centrocampo infatti giocheranno Musah, Reijnders e Bennacer, con l’algerino che probabilmente occuperà la casella alle spalle di Jovic unica punta. L’esclusione eccellente, oltre a quella programmata di Adli, sarà Loftus-Cheek: l’inglese ha bisogno di riposare in vista del big match di domenica a San Siro contro l’Atalanta.