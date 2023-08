Renato Sanches alla Roma, l’ex obiettivo del Milan arriva in Italia: i dettagli

La Roma ha trovato l’accordo per l’arrivo di Renato Sanches. Il portoghese, che in passato è stato un obiettivo del Milan, arriva in Italia

La Roma ha chiuso il colpo per l’arrivo di Renato Sanches. In passato è stato un serio obiettivo del mercato Milan. Adesso arriva in Italia, ma in un altro club.

Come riporta Sky Sport, i giallorossi hanno trovato l’accordo col PSG per un prestito con obbligo di riscatto che scatterebbe a determinate condizioni.