Renato Sanches Milan, Marchetti: «Accordo con il Lille non col giocatore»

Luca Marchetti, è intervenuto a Sky Sport 24 parlando anche della trattativa Renato Sanches in ottica Milan:

«Per Renato Sanches il Milan ha un accordo con il Lille ma non con il giocatore. Il PSG paradossalmente in questo momento non ha l’accordo con il Lille. Campos è stato quello che l’ha portato a Lille, l’ha fatto tornare ad essere un giocatore determinante in quella zona di campo. Il rapporto fra Sanches e Campos è molto stretto, scardinare questo tipo di situazione non è semplice. Di sicuro il Milan non ha fretta»