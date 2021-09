Reina esalta l’ex Milan: idee chiare per il portiere della Lazio

Pepe Reina, portiere della Lazio, ha esaltato così l’ex calciatore del Milan. Queste le dichiarazioni dell’estremo difensore spagnolo

Intervistato da Marca, Pepe Reina ha elogiato Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan. Di seguito riportate le parole dell’estremo difensore della Lazio.

«Donnarumma sarà un punto di riferimento, sicuramente. Ha giocato più di 250 partite a 22 anni, è un bagaglio eccezionale. Ha tutto per entrare nei tre portieri migliori per molti anno. La sua apertura alare è unica. È incredibile quanto va in alto, le parate che fa: è alto ma agile. L’Italia ha il portiere per i prossimi 10-15 anni».