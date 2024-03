Reijnders sull’Olanda: «Sappiamo cosa dobbiamo fare, nelle mie sei partite internazionali…». Le parole del centrocampista rossonero

Tijjani Reijnders ha parlato ai microfoni di Rtlnieuws dal ritiro dell’Olanda. Ecco le parole del centrocampista del Milan sulla sua Nazionale:

PAROLE – «Nelle mie sei partite internazionali, ho giocato solo un tempo insieme a Frenkie e ora purtroppo non è presente a causa di un infortunio. Ma penso che sappiamo cosa dobbiamo fare. Non dobbiamo giocare insieme molto spesso per quello».

