Reijnders Milan: filtra questa sensazione sull’acquisto del centrocampista dall’AZ Alkmaar. Ecco tutti i dettagli

Come riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato – L’Originale, il Milan è in attesa di una risposta da parte dell’AZ Alkmaar per quanto riguarda la seconda offerta per Reijnders, con i rossoneri che si sono spinti a 19 milioni di euro più 4 di bonus.

La dirigenza spera possa bastare il rilancio avvenuto ieri, con le sensazioni che al momento sembrano positive sulla chiusura dell’affare.