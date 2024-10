Reijnders ci crede: «Dobbiamo rimanere compatti come gruppo! Mi sento bene, ma abbiamo bisogno di vittorie». Le sue parole

Le parole di Tijjani Reijnders ai microfoni di Sky Sport durante l’evento a Malpensa organizzato da AC Milan e BMW. Le sue dichiarazioni a due giorni dalla gara di Serie A contro l’Udinese a San Siro.

Stai giocando sempre tra Milan ed Olanda, come ti senti? Sei stanco?

“Ho ancora abbastanza energia, è importante recuperare bene dopo le partite e prendersi cura del proprio corpo. Però in questo momento mi sento bene e ho tanta energia”.

Un momento fondamentale per la stagione del Milan, 7 partite in 21 giorni. Da cosa ripartite?

“Sicuramente le ultime partite non sono state le migliori dal punto di vista dei risultati, ma l’importante è rimanere uniti come gruppo ed essere compatti. Abbiamo la qualità per cambiare la traiettoria di questa stagione: vogliamo vincere, sappiamo che le prossime sono importanti. Ho tantissima fiducia in questo gruppo, possiamo fare meglio di quanto fatto nelle ultime partite”.

Il Milan ha il livello necessario per lottare per lo scudetto?

“Sì. Ci sono stati cambiamenti tattici, stiamo migliorando partita dopo partita. Il punto importante è capire come vuole giocare l’allenatore, lo stiamo capendo piano piano e stiamo sviluppando il nostro gioco. Abbiamo un grande gruppo, con grande qualità, ora sta a noi farlo vedere con le vittorie”.

Fonseca ti ha schierato in diverse posizioni. Dove ti diverti di più?

“Prevalentemente come numero 8, che è la posizione in cui ho giocato di più con l’AZ. Penso che quella sia la posizione dove posso incidere di più. Sono un box-to-box, posso giocare come 10 o come 8. Ma la cosa più importante è avere un impatto per la squadra e cercare di fare bene, questo è quello che voglio dal mio gioco”.

Credi che il 4-3-3 dell’AZ sia replicabile anche al Milan?

“Sì certo, al Milan lo facciamo. Non è un 4-3-3 vero, ci sono due attaccanti, è particolare. Ma col 4-3-3 posso fare bene e giocare da numero 8”.

Ormai sei milanese…

“La vita qui a Milano è bellissima. Mia moglie adora vivere qua, è speciale. Il mio primo figlio è nato qui a Milano, è una città molto speciale”.

Come va con tuo figlio?

“È bellissimo. A volte la notte dormo poco, ma è fantastico. Ho una moglie meravigliosa, una mamma che ci aiuta, sicuramente non ci possiamo lamentare. È la cosa più bella della vita”.

Quando ci risponderai in italiano?

“In due-tre mesi ti rispondo in italiano (sorride, ndr)”.