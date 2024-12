Reijnders Milan, record eguagliato: doppia gioia per l’olandese dopo il gol al Verona. Il dato statistico sulla rete del centrocampista

Con la rete odierna contro il Verona, Reijnders (4 in 15 presenze finora in questo campionato) ha eguagliato il proprio record di gol stagionali registrato nei maggiori 10 campionati europei (4 anche nel 2021/22 ma in 33 gare con l’AZ).

A riportare il dato statistico è Opta via Twitter. Gioia, doppia, quindi, per il centrocampista olandese del Milan.

