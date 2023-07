Reijnders Milan, il saluto del ds dell’Az: «Un esempio per molti»

Reijnders Milan, il saluto del direttore sportivo dell’Az Alkmaar: «Un esempio per molti». Le sue dichiarazioni

Max Huiberts, direttore sportivo dell’AZ Alkmaar, ha commentato la cessione di Reijnders al Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

DS AZ ALKMAAR – «Esempio per molti. La traiettoria e lo sviluppo di Reijnders sono un esempio per molti. Ha dovuto avere pazienza, ha fatto anni con lo Jong AZ e in prestito con l’RKC in Eredivisie prima di avere la sua occasione e di coglierla al volo. Reijnders ha disputato una stagione solida. Anche grazie alla campagna europea, è diventato oggetto di attenzione da parte di top club stranieri. Anche se all’AZ ci mancheranno le sue qualità calcistiche e il suo carattere positivo, tutti gli augurano di cuore di fare questo passo»