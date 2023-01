Reggina, l’ex Milan Inzaghi: «Oggi la Serie A sarebbe realtà»

Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina ed ex Milan, ha commentato il campionato dei calabresi: la Serie A sembra vicina

In conferenza stampa Filippo Inzaghi, tecnico della Reggina e leggenda del Milan, ha dichiarato:

«Il Ds Taibi è stato molto chiaro, non voglio più neppure commentarlo. Sono felice di chi ho, a oggi saremmo in Serie A senza esser stati messi sotto da nessuno, credo che tutto l’ambiente meriti solo applausi. Ripeto che a differenza degli altri noi non abbiamo nessun assillo».