Referendum San Siro: «Abbiamo superato le mille firme»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Comitato Referendum per San Siro ha cominciato di aver raggiunto e superato la cifra di mille firme

Il “Comitato Referendum X San Siro” ha comunicato oggi di aver superato le mille firme “necessarie a presentare i quesiti ai Garanti Comunale“:

«Ora si punta alle restanti 14mila per arrivare al voto”. Il Comitato ha annunciato per mercoledì 23 febbraio una conferenza stampa alle 11.30 in piazza della Scala “per illustrare il prossimo passo e ringraziare le cittadine e i cittadini che hanno permesso di arrivare in largo anticipo sul 5 marzo al primo traguardo».