RedBird Milan, comunicato UFFICIALE: acquistata All3Media! Cifre e dettagli

RedBird-Milan, il fondo americano di Gerry Cardinale acquista per 1.4 miliardi di euro All3Media: il comunicato ufficiale

Di seguito il comunicato ufficiale con cui RedBird, fondo americano proprietario del Milan, ha annunciato l’acquisto di All3Media:

RedBird IMI ha annunciato oggi di aver accettato di acquisire All3Media, una delle principali società indipendenti di produzione e distribuzione televisiva al mondo, dai suoi proprietari congiunti, Warner Bros. Discovery, Inc. (Nasdaq: WBD) e Liberty Global Ltd. (Nasdaq: LBTYA, LBTYB e LBTYK) per £1.15 miliardi. RedBird IMI è una joint venture tra RedBird Capital Partners e International Media Investments focalizzata sulla costruzione di aziende ad alto tasso di crescita nei settori dei media, dell’intrattenimento e dello sport.

All3Media, con sede a Londra, possiede 50 etichette di produzione, tra cui Studio Lambert, Raw, Two Brothers Pictures, Silverback Films, New Pictures e Neal Street Productions, che producono programmi globali di successo come The Traitors, Squid Game: The Challenge, Gold Rush, Midsomer Murders, American Nightmare, The Circle, Call the Midwife, The Tourist, Life On Our Planet, The Long Shadow e Gogglebox. La libreria di All3Media spazia su tutti i generi, inclusi thriller contemporanei, serie poliziesche, telenovele, commedie, drammi storici e crime veri e propri, oltre che documentari, programmi per bambini e reality show. Le aziende del Gruppo hanno presenza globale, nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Germania, nei Paesi Bassi, in Belgio e in Nuova Zelanda, e producono 4.000 ore all’anno per broadcaster lineari, VOD, social media e altre piattaforme digitali. All3Media International gestisce un catalogo di distribuzione di oltre 30.000 ore, mentre l’attività digitale del Gruppo, Little Dot Studios, attira pubblici nei video social, podcast e contenuti brandizzati su piattaforme multiple.

Jeff Zucker, CEO di RedBird IMI, diventerà presidente del consiglio di amministrazione di All3Media. Jane Turton (CEO) e Sara Geater (COO) continueranno a guidare l’azienda per conto di RedBird IMI.

«All3Media è una delle grandi aziende di contenuti del mondo, e ciò ci offre una piattaforma incredibile per continuare a far crescere il nostro portafoglio in espansione”, ha detto Jeff Zucker, CEO di RedBird IMI. “La domanda di nuovi programmi e di serie esistenti in corso, sia di fiction che di non fiction, rende All3 un perfetto complemento per noi. E non faremmo questo se non avessimo una grande fiducia nel formidabile team di gestione di All3Media, guidato da Jane e Sara».

«L’acquisizione di All3 è un’estensione della nostra tesi di investimento intorno ai creatori di contenuti globali puri e ai proprietari di proprietà intellettuale”, ha detto Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird. “Non vediamo l’ora di collaborare con il team di gestione di All3 per continuare ad accelerare la loro crescita in Europa e negli Stati Uniti e di sfruttare l’ecosistema di RedBird a supporto di questo obiettivo».

Jane Turton, CEO di All3Media, ha detto: «Unire le forze con Jeff e il team di RedBird IMI è un passo successivo eccitante per noi mentre continuiamo a costruire All3Media. La nostra strategia rimane quella di lavorare con i migliori talenti del mondo, sviluppando e producendo programmi di alta qualità e popolari e il sostegno e l’investimento di RedBird IMI saranno fondamentali per aiutarci a realizzarlo. Sono molto orgogliosa di tutto ciò che abbiamo costruito negli ultimi anni, e non vedo l’ora di lavorare con il team di RedBird IMI mentre compiamo questo importante passo avanti».

«All3Media è cresciuta in modo significativo durante il nostro periodo di co-proprietà con WBD, sia finanziariamente che creativamente,” ha detto Andrea Salvato, Chief Development Officer di Liberty Global. “Non vediamo l’ora di vedere l’azienda continuare a prosperare, guidata da Jane e dal team, come parte di RedBird IMI. La vendita continua la nostra strategia di riciclaggio di capitale nel nostro portafoglio di venture».

«Siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che All3Media, Warner Bros. Discovery e Liberty Global hanno costruito insieme nell’ultimo decennio, e dato il forte impegno di RedBird IMI per l’eccellenza creativa, siamo fiduciosi che siano i più adatti a guidare questo studio di produzione di classe mondiale nella sua prossima fase e non vediamo l’ora di vedere tutto ciò che ci aspetta,» ha detto Bruce Campbell, Chief Revenue and Strategy Officer di Warner Bros. Discovery.

RedBird IMI è stata lanciata poco più di un anno fa, con l’obiettivo di costruire una società globale dei media che comprende notizie, intrattenimento e sport. Questo è il quinto investimento per RedBird IMI, e il più grande fino ad oggi. I suoi investimenti includono la società di produzione di fiction Media Res, la società di produzione di non fiction EverWonder Studios, la società di intrattenimento per bambini Hidden Pigeon Company e l’outlet digitale Front Office Sports.

Consulenti RedBird Advisors ha agito come consulente finanziario per RedBird IMI e RedBird Capital Partners, e Gibson, Dunn & Crutcher LLP ha agito come consulente legale. JP Morgan ha agito come consulente finanziario per Warner Bros. Discovery e Liberty Global, e DLA Piper ha agito come loro consulente legale.

Informazioni su RedBird IMI – RedBird IMI è una joint venture tra RedBird Capital Partners, una società di private equity con sede a New York fondata e guidata da Gerry Cardinale, e International Media Investments (IMI), una società media globale con sede ad Abu Dhabi. RedBird IMI si concentra sull’investimento in aziende di prima qualità nei settori delle notizie, dei media, dell’intrattenimento, dello sport e degli eventi dal vivo.

Informazioni su RedBird Capital Partners – RedBird Capital Partners è una società di investimenti privati che costruisce aziende ad alto tasso di crescita con soluzioni di capitale strategico per fondatori e imprenditori. Attualmente, la società gestisce circa $10 miliardi di asset per conto di un gruppo globale di investitori istituzionali e family office di primo piano. Fondata nel 2014 da Gerry Cardinale, RedBird integra investimenti in private equity sofisticati con un mandato operativo pratico che si concentra su tre settori verticali principali – Sport, Media & Intrattenimento e Servizi Finanziari. Nel corso dei suoi 30 anni di carriera nel settore degli investimenti, Cardinale ha collaborato con fondatori e imprenditori per costruire alcune delle aziende di crescita più iconiche nei rispettivi settori.

Informazioni su All3Media Group – Le aziende di All3Media sviluppano e producono nuovi e popolari programmi di alta qualità e premiati in tutti i generi. Il Gruppo, che è cresciuto da 19 società di produzione e etichette un decennio fa a 50 oggi, è focalizzato sull’innovazione, sull’eccellenza creativa e sull’intrattenimento del pubblico con programmi di classe mondiale, da serie di lunga durata al lancio di nuovi formati, nuovi talenti e nuovi modelli di business.