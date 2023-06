RedBird entra in Formula 1: ufficiale la partnership con Alpine e la cessione del 24% delle proprie quote. I dettagli

Come riportato da Alpine Racing sul proprio sito ufficiale, la scuderia francese ha ceduto il 24% delle proprie quote al gruppo di investitori in cui figura sia Cardinale con Red Bird sia attori del calibro di Ryan Renolds e altri fondi come Otro Capital e Maximum Effort Investments.

Dunque, Cardinale dopo l’ingresso nel calcio come proprietario prima del Tolosa e poi del Milan ora entrerà anche in un team di Formula 1.