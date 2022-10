Record Milan Femminile: il traguardo raggiunto contro la Juve

Ieri pomeriggio il Milan Femminile ha battuto la Juventus. Una vittoria che ha fatto registrare un record per le rossonere

Ieri pomeriggio il Milan Femminile ha battuto la Juventus. Una vittoria che ha fatto registrare un record per le rossonere:

non segnavano tre gol in casa contro la Juventus dal 4 novembre 2018 (3-0). Sulla panchina c’era Carolina Morace. Inoltre è la prima volta in asoluta che le rossonere siglano 4 gol contro le bianconere.