Rebic, segnali di ribaltone: può essere il jolly Scudetto del Milan

Ante Rebic vuole regalarsi un gran finale di stagione dopo un’annata deludente. Può essere lui l’uomo Scudetto

Può essere Ante Rebic la carta a sorpresa di Stefano Pioli in queste ultime 4 partite. Il croato, tra problemi fisici e scarsa forma, ha vissuto un’annata decisamente deludente, ma vuole rifarsi in questo rush finale.

Come nelle precedenti stagioni al Milan, l’ex Eintracht si esaltava nelle ultime gare. Contro la Lazio ha recuperato la palla e servito il cross per l’azione del 2-1 di Tonali. Stefano Pioli punta su di lui come jolly Scudetto, come scrive la Gazzetta dello Sport.