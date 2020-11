Rebic pronto a tornare protagonista contro Napoli e Lille

Rebic sta tornando in condizione e potrà nuovamente essere arruolabile dal primo minuto contro Napoli o Lille

Ante Rebic è totalmente guarito dalla lussazione al gomito e, dopo aver disputato alcuni spezzoni di partita, ha raggiunto la condizione giusta per essere arruolabile sin dal primo minuto.

Per la sfida del San Paolo in programma il prossimo 22 novembre, l’attaccante croato sfiderà in ballottaggio Rafael Leao per la fascia sinistra dell’attacco rossonero, nel caso di iniziale panchina contro il Napoli tornerà sicuramente titolare il giovedì successivo contro il Lille.