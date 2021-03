Rebic preme per esserci contro la Sampdoria: ricorso decisivo

Ante Rebic ha pienamente recuperato dal fastidio all’anca e vorrebbe esserci contro la Samp al rientro dalla sosta

Ante Rebic non vede l’ora di rientrare in campo. Dopo l’espulsione rimediata contro il Napoli e l’assenza per il problema all’anca contro il Manchester United in Europa League, il croato è stato costretto a saltare anche la gara contro la Fiorentina, ultima prima della sosta per le nazionali.

PIOLI INCROCIA LE DITA – A Rebic sono state comminate due giornate di squalifica, fatto che lo renderebbe indisponibile anche per la gara del 3 aprile. Tuttavia il Milan ha fatto ricorso e attende notizie positive. Per domani è infatti prevista la risposta del giudice sportivo. A Milanello tutti fanno il tifo per Ante.