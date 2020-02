Rebic: «Non sono un goleador, ma sono felice di queste reti»

L’attaccante rossonero Ante Rebic ha commentato l’inaspettato momento magico che sta vivendo con la maglia del Milan

Ante Rebic, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di Dalmatinski Portal della sua esperienza con la maglia del Milan e del momento magico che sta vivendo. Questo il suo commento:

«Appena arrivato a Milano ho chiarito di non essere un goleador. Adesso però sono contento di questi gol – riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport -. Non mi sono mai chiesto se fosse più difficile giocare in Bundesliga o in A: avevo semplicemente bisogno di qualche occasione, di solito le occasioni le sfrutto. Ho avuto l’opportunità di giocare con continuità e i risultati stanno arrivando. Sono felice di poter aiutare la squadra come ho sempre fatto, a modo mio».