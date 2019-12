Rebic, non è da escludere l’addio al Milan già a gennaio

Ante Rebic potrebbe lasciare il Milan già a gennaio. Con Ibrahimovic sempre meno spazi per gli altri attaccanti

Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan (a meno di clamorosi colpi di scena), diminuiscono gli spazi per gli altri attaccanti. Ante Rebic, che già in precedenza era riuscito a collezionare pochissime presenze sia con Marco Giampaolo che con Stefano Pioli, potrebbe passare il resto della stagione in panchina.

Per questo motivo l’agente del croato starebbe cercando una nuova sistemazione per il proprio assistito. Il giocatore, di proprietà dell’Eintracht Francoforte, potrebbe trasferirsi in prestito in un altro club, senza tuttavia coinvolgere André Silva nell’operazione.