Rebic via dal Milan? Quotazioni Besiktas in risalita, la situazione

In casa Milan continua a tenere banco sul mercato il futuro di Rebic. In tal senso sono in risalita le quotazioni del Besiktas

Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo sia in entrata ma anche in uscita. In tal senso sono in risalita le quotazioni del Besiktas per Rebic.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo ci sono stati contatti in queste ore tra club con i rossoneri che stanno cercando di facilitare la cessione in prestito dell’attaccante croato